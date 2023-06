Wie gelingt die Verkehrswende in der Region? Mit dem Bus über Land – das könnte klappen

Die Bahn alleine ist nicht die Lösung für einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr. Dazu gehört auch eine geeignete Busverbindung, um vom Bahnhof ans Ziel zu kommen. Das ist die Zielrichtung des Vereins Fahrgastverband Pro Bahn Rheinland-Pfalz/Saarland. „Wir setzen uns für den ÖPNV ein, und zwar auf der Schiene und mit dem Bus“, sagt Bernd Kruse, zweiter Vorsitzender. „Wir begreifen das als ein System“, sagt er. Wobei der Bus nicht das alleinige Mittel für die Weiterfahrt ab den Bahnhöfen sein muss. Denkbar sei auch ein Car-Sharing, wie es in Wasserbillig an der luxemburgischen Grenze bereits existiere. Ursprünglich in seiner Heimatstadt Berlin mit öffentlichen Verkehrsmitteln verwöhnt, empfindet Kruse den Unterschied zur ländlichen Region der Eifel besonders stark. „Hier ist Diaspora“, sagt er. Es existierten zwar ein Zug- und Busnetz, doch dieses auszubauen und aufrechtzuerhalten, sei eine Frage der Finanzierung. „Wir reden über eine Verkehrswende, da muss man auch Geld in die Hand nehmen“, sagt er in Richtung Politik.