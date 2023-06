Wie gelingt die Verkehrswende in der Region? „Wenn wir sichere Verkehrssysteme anbieten, werden wir die Verkehrswende schaffen“

In Städten müsse man den Verkehrsraum neu aufteilen. Beispielsweise durch ein Einbahnstraßensystem, bei dem sichergestellt ist, dass man mit dem Auto immer noch überall hinkommt. Die nicht mehr benötigte Spur, auf dem sich derzeit noch der Gegenverkehr bewegt, könne man den Radfahrern für ihre Fahrten in beide Richtungen zur Verfügung stellen. „Damit sperre ich das Auto nicht aus, aber ich mache die Nutzung aller anderen Verkehrsmittel vielleicht noch attraktiver“, sagt König. Tempo 30 in den Städten allein mache das Radfahren nicht sicher. Denn wer hält sich bei gut ausgebauten Straßen an das Limit? Entweder müsse das Tempolimit angehoben werden, oder bei einer wirklichen Notwendigkeit gehörten auch bauliche Maßnahmen dazu, die den Verkehrsraum optisch einschränken und so auf die möglichen Gefahren hinweisen. „Verkehrssysteme müssen für den Menschen und seine Psyche gestaltet werden. Nur dann werden sie erfolgreich und sicher sein.“