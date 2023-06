Wie gelingt die Verkehrswende in der Region? Die Zukunft des LKW-Verkehrs ist elektrisch

Damit das gelingt, investieren MAN und der Mutterkonzern Traton in einem Joint-Venture mit anderen LKW-Herstellern: Gemeinsam mit Daimler und Volvo will man europaweit innerhalb der kommenden fünf Jahre ein Netz mit 1700 Hochleistungsladestellen für LKW aufbauen. Auch wenn MAN kein Unternehmen der Energieversorgung ist, sieht man dies als dringend notwendig an. Denn die Ladeinfrastruktur muss dringend bereitgestellt werden. Wobei die Anzahl der vom Joint-Venture geplanten Ladestationen allerdings nicht reicht: „Wir gehen davon aus, dass ab 2030 rund 50 000 Hochleistungs- und für Megawatt-Charging – Ladepunkte in Europa notwendig sein werden“, sagt Jentzsch. Solche Megawatt-Ladesäulen arbeiten in einem Bereich zwischen 1000 und 3000 Kilowatt. Zum Vergleich: Normale Ladesäulen für PKW haben zwischen 50 und maximal 350 Kilowatt. Bei der Planung der Route soll die Fahrer digitale Hilfsmittel unterstützen: Per Handy-App können sich diese bereits bei ihrer Abfahrt danach erkundigen, wo sie auf ihren weiteren Routen zum Ende ihrer erlaubten Lenkzeiten sein werden und sich dort an ihren Pausenplätzen entsprechend Ladestellen reservieren.