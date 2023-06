Wie gelingt die Verkehrswende in der Region? Ohne Verkehrswende wird die Region abgehängt

Ein weiterer Aspekt der Verkehrswende betrifft den Aufbau eines funktionierenden Ladenetzes für alternative Antriebe und E-Mobilität. „Aus unserer Sicht muss und wird das in den nächsten Jahren gelingen“, meint Kandels auch mit Blick auf die Elektrifizierung der Busse. Dies erfordere nicht nur den Bau neuer Betriebshöfe, sondern auch eine ausreichende Energieversorgung. „Unsere Riesenchance als Energieversorger und Erzeuger von grünem Strom in der Region ist es, dass wir die Energie für den Betrieb der Busse selbst erzeugen können.“ Hier sieht Kandels Einsparpotenzial von Millionen von Litern Diesel pro Jahr. Die Stadtwerke betreiben Kandels zufolge bereits 64 Ladeeinrichtungen an 25 Standorten. „Darüber hinaus gibt es mehr als 600 private Ladeeinrichtungen im Stadtgebiet.“ Die Versorgung laufe mit grünem Strom aus der Region. „Schnellladesäulen sind derzeit an der Hochschule, in Tarforst, Trier-Nord und Feyen in Planung.“ Auch die einzelnen Trierer Stadtteile sollen in Zukunft je nach Bedarf mit öffentlichen Lademöglichkeiten ausgestattet werden können.