Termine zum Klimaschutz: Vortrag in Wittlich zur Frage: „Sind Kühe Klimakiller?“

Die Lokale Agenda Trier lädt am 27. April von 13 bis 17 Uhr zu einem Vernetzungsworkshop mit dem Thema „Ernährungswende in der Region Trier“ in die Tufa Trier ein. Ziel der Veranstaltung ist es laut der Organisatoren, den Dialog und die Vernetzung zwischen Erzeugern, Verarbeitungsbetrieben, Politik, Verwaltung und Bürgern zu fördern, um gemeinsam die Ernährungswende in Trier und der Region voranzutreiben.