Netflix, Amazon Prime & Co. Wie viel CO2 verbraucht Streaming – und welche Tipps gibt es zum Sparen?

Der Verbrauch beim Streaming über mobile Daten ist höher. Hier kommt es auf die Art des Mobilfunknetzes an. Bei 5G ist der Unterschied marginal, hier sind es fünf Gramm CO 2 pro Stunde. Bei LTE beziehungsweise 4G sind es 13 Gramm. Dann kommt ein großer Sprung: Bei 3G werden pro Stunde Video-Streaming in HD-Qualität ganze 90 Gramm CO 2 verbraucht.