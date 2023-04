Naturschutz Die Woche der Artenvielfalt naht

Mit der Woche der Artenvielfalt möchte das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel zusammen mit den Partnern in der Regionalinitiative Faszination Mosel vielen Menschen die Möglichkeit bieten, Natur zu erleben. So soll Aufmerksamkeit und Wertschätzung für die besondere Artenvielfalt in der heimischen Weinkulturlandschaft geweckt werden.

Zum Auftakt findet im Kurfürstlichen Palais in Trier am 3. Mai 2023, 16 Uhr das Symposium „Lebendige Moselweinberge“ verbunden mit Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum dieses vielfältigen Projektes statt. Den Abschluss bildet die Veranstaltung „Kleines Dorf – große (Arten)Vielfalt – Ensch: Natur.Kultur.Genuss“ am 14. Mai 2023 (Muttertag), ab 11 Uhr in Ensch. Hier laden die Regionalinitiative „Faszination Mosel“ und der Heimatverein Ensch zu einem bunten Programm rund um Natur, Kultur und Genuss“ ein.