Corona-Pandemie : Gemeinsam gegen das Virus

Dieser Appell kommt derzeit aus vielen Krankenhäusern, hier vom OP-Team der Saarburger Klinik. Foto: TV/Krankenhaus Saarburg

Saarburg/Hermeskeil (cweb) Im März wappnet sich das Kreiskrankenhaus in Saarburg für die Behandlung der ersten Covid-19-Patienten. Mitarbeiter appellieren wie in anderen Kliniken auch mit einer eindringlichen Botschaft (siehe Foto) an die Menschen, zu Hause zu bleiben, damit die Kliniken nicht überlastet werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Saarburg wird schnell eine Fieberambulanz aufgebaut, wo sich Bewohner aus dem Landkreis Trier-Saarburg auf das Coronavirus testen lassen können. Etwas später gibt es eine solche Einrichtung auch in Hermeskeil.