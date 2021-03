Ab 20:15 Uhr live : Liveticker zum Fernsehduell der Spitzenkandidaten Malu Dreyer und Christian Baldauf

Foto: dpa/Andreas Arnold

Liveblog Mainz Etwas mehr als eine Woche vor der Landtagswahl treten am Freitagabend die aussichtsreichsten Spitzenkandidaten Malu Dreyer und Christian Baldauf in einem Fernsehduell gegeneinander an. Wir tickern live vom Duell.

Im Duell der aussichtsreichsten Kandidaten um das Amt des Ministerpräsidenten liegt Malu Dreyer (SPD) mit 53:29 vor Christian Baldauf (CDU). Beide messen sich am Freitag in einem Fernsehduell im SWR-Fernsehen um 20.15 Uhr. Das Gespräch moderiert Chefredakteur Fritz Frey. Dabei folgt er festen Regeln. Dazu gehört, dass beide Politiker gleich lange zu Wort kommen. In der Regie messen zwei Uhren sekundengenau die Redeanteile der beiden. Diese Zeitkonten sollen während der laufenden Sendung mehrmals eingeblendet werden.

Das Los habe entschieden, dass Frey die erste Frage an Baldauf richten werde, teilte der SWR mit. Dafür bekomme Dreyer das zweite der beiden Schlussstatements. Die Sendung findet wegen der Coronaregeln ohne Publikum statt. Dreyer und Baldauf haben sich dem SWR zufolge darauf geeinigt, keine Statistiken, Dokumente oder Spickzettel und auch keine technischen Geräte mit ins Studio zu nehmen.