Stimmabgabe per Brief : Landtagswahlen: Rennen um Macht im Land ist eröffnet

Landtagswahl 2021 Logo Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Trier/Mainz Heute startet die Stimmabgabe per Brief. Parteienforscher: Die Lage im Bund spricht für die CDU, Malu Dreyers Beliebtheit für die SPD.

Wenn gut 3,1 Millionen Rheinland-Pfälzer aufgerufen sind, am 14. März über den neuen Mainzer Landtag abzustimmen, ist eine reine Briefwahl trotz Corona-Pandemie höchst unwahrscheinlich. Innenminister Roger Lewentz (SPD) sagte unserer Zeitung, nach den heutigen Zahlen zeichne sich nirgendwo eine so extreme Situation ab, dass das öffentliche Leben zur Landtagswahl 2021 zum Erliegen komme und die Wahllokale geschlossen bleiben müssten.

Zwar können einzelne Wahlkreise oder Stimmbezirke eine reine, regionale Briefwahl beantragen. Die Hürden dafür sind aber hoch. Laut Gesetz müsste dafür eine Naturkatastrophe oder eine andere, außergewöhnliche Notsituation eintreten. Von 52 Wahlkreisen im Land gebe es aus zwölf Anträge für eine regionale Briefwahl, sagt der Landeswahlleiter. Darüber entschieden werde in den kommenden Tagen. „So lange Menschen im Supermarkt oder beim Bäcker Brot kaufen können, können auch die Wahllokale geöffnet werden“, sagte Lewentz.

Der Anteil an Briefwählern dürfte bei der Landtagswahl wegen der Corona-Pandemie dennoch deutlich steigen. Wer über diesen Weg wählen möchte, braucht keine Begründung dafür zu liefern. Bereits in dieser Woche können Rheinland-Pfälzer ihre Stimme per Brief abgeben.

In der jüngsten Umfrage des Insa-Instituts liegt momentan die CDU um ihren Spitzenkandidaten Christian Baldauf mit 33 Prozent vor der regierenden SPD (30 Prozent). Der Rückstand der Genossen um ihre Spitzenkandidatin und Ministerpräsidentin Malu Dreyer aus Trier schmolz zuletzt aber kräftig zusammen. Der Trierer Parteienforscher Uwe Jun sagt, der Bundestrend spreche bei der Wahl für die CDU, die hohe Beliebtheit aber für Malu Dreyer. Bei Dreyers Koalitionspartnern Grünen und FDP sehe er keine Absatzbewegungen von der SPD. Der Politikforscher der Uni Trier rechnet nicht mit einem ähnlich zugespitzten Wahlkampf wie vor fünf Jahren. „Es gibt keine Großveranstaltungen, wenig Präsenz, wir werden kaum Haustür-Wahlkampf erleben. 2016 war das Duell zwischen Malu Dreyer und Julia Klöckner interessanter. Herr Baldauf hat in den Augen der Rheinland-Pfälzer nicht die Aura, die Frau Klöckner hatte“, sagt Jun. Die Flüchtlingskrise habe damals stärker polarisiert als die Pandemie heute. Dennoch werde das Interesse der Wählerschaft noch steigen, weil sechs Wochen vor der Wahl nicht klar sei, wer am 14. März die Nase vorne haben werde. 2016 gewann die SPD die Wahl vor der CDU.