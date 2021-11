Die beste Pommes : Kulinarische Reise in die Vergangenheit: Kebab-Haus am Markt in Wittlich setzt auf „Retro-Döner“

Mexico-Döner oder Kebab mit Ananas im Hawaii-Stil? So etwas gibt es nicht bei Metin Osta, der sich da ganz bewusst der kulinarischen Gegenwart verweigert. Er ist Fan des klassichen Döners. Das Kebab-Haus am Markt in Wittlich wurde zur Teilnahme an unserem Wettbewerb „Die beste Pommes“ nominiert. Von Christian Moeris