Konsum, Klassiker, Kultur 15 Dinge, die Sie über Eis wissen müssen

Von den rund 9000 Eisdielen in Deutschland werden mehr als 3000 von Italienern geleitet. Manche schon in fünfter Generation, sagt Annalisa Carnio, die Sprecherin von Uniteis, der Union der Italienischen Speiseeishersteller. In dieser Vereinigung sind in Deutschland rund 1000 handwerklich arbeitende Eismacher organisiert, die doppelt so viele Eisdielen betreiben.