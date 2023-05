Gerollt, geschabt, beschwipst 7 Eis-Trends, die Sie jetzt probieren sollten

Zugegeben, der Weg ist weit. Aber was der Eismacher Giapo Grazioli in Auckland so zaubert, ist schlicht spektakulär. In seinem Laden „Giapo“ in Neuseelands Metropole bastelt er aus Schokolade, Waffeln und Eis etwa Fingerpuppen, Bilderrahmen für Selfies oder Kalmare mit gewundenen Tentakeln. Seine Kreationen sind wie geschaffen für Instagram und Co. Außerdem schmecken sie fantastisch.