Zutaten, Zeit, Zubereitung Anleitung: So gelingen Burger Buns und Burger Patties

Rindfleisch-Patties werden bei starker Hitze gebraten. Bei Jan Pflüger kommen sie nur mit minimalem Salzanteil auf den Grill. Gewürzt wird nach dem Braten. „Die Maximal-Power des Herdes sollte ausgeschöpft werden, zu Hause am besten in einer Gusseisenpfanne“, rät der Fachmann. Die Pfanne ist dann um die 220 bis 240 Grad heiß.Tipp: Wer vermeiden will, dass sich das Patty beim Braten nach oben wölbt, drückt vorher eine kleine Mulde in die Mitte. Laut Pflüger sollte sich qualitativ gutes Fleisch allerdings nicht allzu sehr verformen. Ein bisschen verliert es beim Braten aber immer an Umfang.