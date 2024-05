Muss es immer Aperol sein? Arancello, bitte! Neuer Spritz erobert Bars und Terrassen

Der Klassiker schlechthin ist bis heute wohl der Aperol Spritz aus Eis, Prosecco, Sodawasser und dem 1919 in Italien kreierten Aperol Aperitivo. Aber auch der Hugo hat seit seiner Erfindung 2005 in Südtirol einen Siegeszug angetreten. Zwar trägt er das „Spritz“ nicht im Namen, aber im Grunde ist auch er ein Spritz - also ein Mixgetränk aus Prosecco oder Weißwein, Mineralwasser und einem Likör oder Sirup -, das längst nicht mehr nur als Aperitif getrunken wird.