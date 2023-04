Zuckeralternativen Backen ohne Zucker – Das sind die Alternativen

Egal ob Käsekuchen, Müsli, saure Gurken oder Wurstaufschnitt: in vielen verarbeiteten Lebensmitteln ist heutzutage Kristallzucker zu finden. Doch allzu gesund, ist dieser leider nicht. Denn Kristallzucker geht nach dem Verzehr sehr schnell ins Blut und setzt seine ganze Energie mit einem Mal frei. Was an Energie nicht verbraucht wird, geht in Fett über, danach folgt ein Energietief. Kein Wunder also, dass bewusste Ernährung immer öfter versucht, auf Kristallzucker zu verzichten. Aber geht das auch beim Backen? Wir zeigen Ihnen die besten Alternativen zum herkömmlichen Kristallzucker und welche Stärken und Schwächen diese beim Backen haben.