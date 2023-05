Im Herbst soll es so weit sein Warum sich die Eröffnung der Biobäckerei Utters in Daun verzögert

Seit geraumer Zeit präsentierte sich das ehemalige Café Schuler in der Leopoldstraße als Baustelle. Hierhin soll die bislang neben dem MVZ Schnieder ansässige Filiale der Biobäckerei Utters umziehen und um ein Café erweitert werden. Das würde auch den Weg frei machen für eine Vergrößerung der ärztlichen Räume etwa um einen neuen Anmelde- oder Wartebereich für die Patienten in der jetzigen Bäckereifiliale. Zwischenzeitlich munkelte manch einer und manch eine in der Kreisstadt, diese Perspektiven könnten sich als Fata Morgana erweisen. Doch Josef Utters stellt klar: „Die Pläne bleiben wie gehabt. Nur können wir nicht im Sommer eröffnen, wie wir gehofft hatten. Sondern es wird voraussichtlich Ende September.“