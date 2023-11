Mensch, Maschine, Mischung Barista-Anleitung: In 5 Schritten zum perfekten Espresso

Aylin Ölcer, deutsche Barista-Meisterin von 2020, fand ihren Meisterkaffee in Kolumbien, nahe am Äquator in 2200 Metern Höhe. „Dort ist es in der Nacht kalt“, erklärt sie. „Die Bohnen wachsen langsam und haben genug Zeit, schöne Säuren zu bilden.“