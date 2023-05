Online-Abstimmung Beliebteste Eisdielen gesucht: Diese Kandidaten kommen aus der Region

Wer nun das Rennen macht, liegt in der Hand der Nutzer. Die weiteren Kandidaten in der Abstimmung für Rheinland-Pfalz sind das Eiscafé Venezia in Birkenfeld, das Eishorn in Gimbsheim (Landkreis Alzey-Worms) sowie das N`Eis in Mainz. Hier können Sie abstimmen.