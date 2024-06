Serie „Straußwirtschaften“ Hier lässt es sich fürstlich speisen wie bei den alten Rittern

Straußwirtschaften gibt es entlang der Mosel wie Sand am Meer. Aber wo bitteschön eine Straußwirtschaft in einer 700 Jahre alten Wasserburg, in der schon Kaiser Maximilian 1512 auf seinem Weg zum Reichstag nach Trier einkehrte, und in der heute die amtierende Moselweinkönigin höchstpersönlich die edlen Tropfen kredenzt? Was das Trierer Frauenhaus und KinoVino mit dieser besonderen Straußwirtschaft in Klüsserath zu tun haben, darüber mehr im Folgenden.