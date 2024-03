Paninis, Smoothies, Bowls und entspannte Atmosphäre Trierer Café mit Erfolgsgeschichte: Was das Daily Dose so beliebt macht und was die Betreiber planen

An diesem Café kommt man in Trier aktuell nicht vorbei. Vor allem in den sozialen Medien ist der Name Daily Dose in aller Munde. Überall sieht man Posts von den Getränken und Snacks aus dem Café und an vielen Wänden Triers sind Sticker mit Daily-Dose-Aufschrift zu finden. Woher kommt der Erfolg? Wir haben die Betreiber gefragt, wie sie das selbst sehen.