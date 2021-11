TV-Serie : Bitte zu Tisch! – Was das Essen schöner macht

Kombiniert wird, was gefä llt: Das ist ein aktueller Trend. Foto: Villeroy&Boch

Teller in Schiefer-Optik, im Steingut-Stil oder mit Goldrand? Was aktuell im Bereich Tischkultur angesagt ist – und welches Dekor aus der Region schon seit 250 Jahren weltweit auf den Festtafeln landet.

Gratin von Langostinos mit Selleriepüree – serviert im Pizzakarton. Steinbutt im Salzteig an Tomaten – angerichtet im Einweg-Plastikschälchen. Nein, das passt nun eher nicht zusammen. Schließlich spielt die Optik eine Rolle, auch die Haptik, selbst wenn es nicht um Sterne-Küche geht. Welche Trends es bei der Tischkultur gibt, was sich bei der Porzellan-Herstellung verändert hat und warum mancher Teller nicht vegan ist – das hat TV-Redakteur Andreas Feichtner bei einer Führung durch das Museum des Mettlacher Keramik-Unternehmens Villeroy & Boch erfahren.

Warum eine Geschirr-Kollektion heute noch fast so aussieht wie vor 250 Jahren – und was sie so beliebt macht.

Info Von der Saar aus in die weite Welt Die Gründungsgeschichte von Villeroy & Boch geht zurück ins Jahr 1748 – auf den Franzosen François Boch. Seit 1809 ist die Alte Abtei in Mettlach der Firmensitz. 1836 fusionierte Jean-François Boch mit dem Steingut-Produzenten Nicolas Villeroy zur Firma Villeroy & Boch, die Ende des 19. Jahrhunderts zum Weltkonzern aufstieg. Mosaike von V&B sind unter anderem im Kölner Dom verarbeitet worden, Bodenfliesen aus der Region waren auch in der Titanic verlegt. Aktuell arbeiten 7100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 13 Produktionsstandorten für das Unternehmen. Produkte für den Unternehmensbereich Dining & Lifestyle (hieß bis 2020 noch „Tischkultur“) werden in Merzig und Torgau (Sachsen) produziert. Der Gesamt-Umsatz lag 2020 bei 801 Millionen Euro. Zur Alten Abtei in Mettlach gehört ein öffentlich zugänglicher Park, unter anderem mit dem ältesten sakralen Gebäude im Saarland (der 1000 Jahre „Alte Turm“) und dem von André Heller entworfenen 14 Meter hohen „Erdgeist“. Keramik-Museum und der Showroom Tischkultur sind samstags und sonntags geöffnet. (red)

Erinnerungen an die Kindheit blitzen auf: Feiertagsessen bei Oma und Opa, ein persönlicher Standard der 80er: Rinderbrühe mit Eierstich und Markklößchen, dann Tafelspitz mit Meerrettich, danach Sonntagsbraten mit Kartoffeln. Übertrieben fleischlastig aus heutiger Sicht, stimmt wohl. Ach ja, schön war’s, Omas Feiertags-Service – ein Wort, über das sich in der 24/7-Dienstleistungs-Gesellschaft beim Lesen leicht stolpern lässt: Nix mit Sörwiss. Service, französisch ausgesprochen, mit langem „i“. Dass das beste Geschirr nur an besonderen Tagen auf den Tisch kommt, ist heute nicht mehr die Regel, zumindest nicht bei jüngeren Jahrgängen. Der Lieblingsteller kann doch auch jeden Tag auf dem Tisch stehen. Aber was sind schon ein, zwei, drei Generationen Altersunterschied?

Bei Villeroy & Boch gehen sie aufs nächste Jubiläum zu, fast 275 Jahre reichen die Anfänge des Keramik-Herstellers zurück. Seit 1809 ist der Hauptsitz der Firma in der früheren Abtei in Mettlach an der Saar. Alt-Luxemburg gab es da schon, blaues Blumen-Dekor auf weißem Porzellan, erkennt der Laie.

Gut, dass es Profis gibt. Wie Andrea Würth, die seit 20 Jahren Besuchern und neuen Mitarbeitern aus aller Welt erläutert, was und wie im Norden des Saarlands produziert wird. „Alt Luxemburg ist das älteste Dekor des Unternehmens, das gibt es schon seit 1767 – und es wird heute noch hergestellt“, sagt sie.

Ein Grund, warum das Blümchen nie welkt: Das Dekor mit dem Rokoko-Motiv sei zeitlos. „Schauen Sie sich die Terrine von heute und vor über 200 Jahren an“, sagt sie. „Die Form ist fast gleich, der Henkel war damlas ein bisschen schnörkeliger, aber im Gros hat sich kaum etwas verändert.“ Mit dem Unterscheid, dass damals alle Motive handgemalt waren. „Man sieht genau am Deckelrand, wo die Linie anfängt und wo sie aufhört – das wäre heute ein No-Go“, erklärt Andrea Würth. Auch heute noch sei eine Tasse dieser Serie im Produktionsprozess „fünf Mal in Menschenhand, bevor sie ins Geschäft geht“. Der Henkel werde zudem weiterhin im Werk in Merzig handbemalt.

Welche Trends es gibt – und wie lange Kollektionen im Programm bleiben.

Alles hat seine Zeit. In der Mode ist die oft schnell vorbei, bis sie dann früher oder später wiederkommt. Bei der Tischkultur gibt es auch Moden, aber die Halbwertszeit ist länger – auch wenn nur wenige Serien über viele Generationen hinweg aktuell bleiben. „Es gibt Dekore, die nach fünf oder zehn Jahren nicht mehr im Trend liegen und dann nicht mehr produziert werden“, berichtet Andrea Würth: „Andere Dekore laufen aber auch 40 oder 50 Jahre gut – oder wie Alt Luxemburg sogar über 200 Jahre.“ Das lässt sich beim Gang durch die Ausstellung nachvollziehen. Das Unternehmen bedient einen weltweiten Markt und verschiedene Zielgruppen – jeweils im gehobenen Preissegment, sonst würde die Rechnung bei den Produktionskosten in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern nicht aufgehen. „Wir haben Florales, auch was Schnörkeliges, was klassisch Rundes“, zählt Andrea Würth auf, „was Viereckiges, was Ovales, ganz abstrakte Formen – für jeden Geschmack.“ Seit 1984 arbeitet sie im Unternehmen, das seit 1836 den noch aktuellen Namen hat – das bei der Aussprache aber Alternativen bietet. Spricht sich Villeroy nun deutsch aus? Oder, wie Würth es macht, französisch? Beides sei okay.

Die großen Sets sind nicht mehr so gefragt. „Wenn meine Mutter ein Geschirr gekauft hätte, dann hätte sie den passenden Kerzenständer dazu drapiert, das Väschen, Stövchen, die Kaffeekanne und die Teekanne“, sagt Andrea Würth. Das habe sich verändert. Jüngere würden heute eher vier Henkelbecher und vier Teller kaufen – fertig. Keine Untertassen, keine Kaffeekanne. Und was ist überhaupt ein „Stövchen“?

Für Corinne Weyrauch, Pressesprecherin für den Bereich Dining & Lifestyle, geht’s um Kombinationen. „Es gibt viel mehr ‚mix und match’. Man hat also zwei oder vier Teile und mixt das jeweils mit einer anderen Kollektion oder einer anderen Farbe. Das ist nicht mehr der komplett perfekte Tisch von früher, sondern individueller und nach dem eigenen Geschmack.“

Schwarzes Porzellan sei auch sehr gefragt, zudem gebe es einen großen „Pottery-Trend“, gerade bei den Jüngeren (also eine Steingut-Optik). Bei etwas älteren Käuferinnen und Käufern seien aber auch Blumen-Optik oder auch Gold-Filets weiterhin ein Thema.

Das Unternehmen exportiert weltweit. Auch da sehe man Unterschiede: In Italien dürfe es gerne verspielter sein. In Japan seien besonders auch klassische ältere Dekore sehr beliebt – etwa die Kollektion „Naif“ mit großen Landschafts-Motiven. Aus den Szene-Restaurants in die Esszimmer schafften es auch Schieferplatten – oder eben Geschirr, das so aussieht, als wäre es aus Stein: „DIe Schiefer-Optik ist sehr im Trend“, sagt Corinne Weyrauch. Und im Gegensatz zu echtem Schiefer sind die Teller spülmaschinengeeignet – alles andere wäre der Zielgruppe wohl auch schwer zu vermitteln. Suppenschüsseln, Kaffee- und Teekannen – die finden nicht mehr so viele Abnehmer wie früher, gehören aber noch zum Sortiment. Im Gegensatz zu den großen Porzellan-Bierkrügen oder den Kupferstich-Dekoren, die einst in großen Serien produziert wurden.

Warum Porzellan nicht immer vegan ist.

Bei Echtleder-Schuhen und Pullover aus Merino-Wolle ist die Sache klar, bei Tellern nicht unbedingt. Gerade feines, teures Porzellan wird nicht immer ganz tierfrei hergestellt. Gebrannte Rinderknochen-Asche wird für das in England entwickelte Knochenporzellan („bone china“) verwendet, das sorgt für eine gewisse Lichtdurchlässigkeit. Die allermeisten Teller und Tassen werden aber knochenfrei hergestellt. Übliche Bestandteile sind die magmatischen Gesteine Feldspat, Quarz und Kaolin – die werden aufgemahlen (Feldspat und Quarz) oder aufgelöst (Kaolin) und zu Schlicker zusammengemischt. Der Rohling wird nach dem ersten Brand kleiner – dem Biskuitbrand bei bis zu 1230 Grad. Bei Geschirr mit Dekor geht es danach noch zwei Mal in Merzig in den Ofen – zum Glasurbrand und zum Dekorbrand. Gearbeitet wird rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche. „Nur im Sommer und rund um Weihnachten werden die Öfen für jeweils zwei Wochen runtergefahren“, erzählt Andrea Würth. Früher wurden die Öfen mit Holz geheizt – dazu bot sich die waldreiche Gegend um Mettlach an –, später dann mit Kohle aus Völklingen, inzwischen mit Gas. Auch das dürfte sich in Zukunft noch ändern.

Die Geschichte des Porzellans beginnt in China. In Dresden wurde Anfang des 18. Jahrhundert das europäische Hartporzellan erfunden und in Meißen weiterentwickelt. Auch heute gibt es noch viele berühmte deutsche Porzellanhersteller neben Villeroy & Boch oder Meissener Porzellan, etwa Rosenthal, Hutschenreuther oder Nymphenburg.

„Alle Keramikhersteller kochen mit Wasser“, so nennt es Andrea Würth, „aber ob wir, um im Bild zu bleiben, ein bisschen Salz, Pfeffer, Zimt oder Kurkuma zugeben, das verraten wir nicht, das sind unsere Geheimrezepturen.“

Welcher Gegenstand, der heute nicht mehr in der Region produziert wird, eine ganz besondere Bedeutung bekam:

Schiefer-Look: Auch der ist aktuell ang esagt. Foto: Villeroy&Boch

Die Kollektion NewMoon. Foto: Villeroy&Boch

Andrea Würth führt durch das V&B-Erlebniszentrum in Mettlach. Foto: Andreas Feichtner

Das Dekor „Alt-Luxemburg“ gab es in ähnlicher Form schon 1767. Foto: TV/Villeroy&Boch

Die Produktion in Merzig. Foto: Villeroy&Boch