Der Streit ums Ei: Ernährungsempfehlungen Wie viele Eier dürfen es sein? Das sagt die Wissenschaft

Das Ei als Gefahrgut Wer zum Ei greift, der hört fast gebetsmühlenartig von der möglichen Nebenwirkung: Es kann den Cholesterinwert im Blut erhöhen. Ein Ei mittlerer Größe birgt knapp 240 Milligramm dieser fettähnlichen Substanz und gilt damit als besonders cholesterinreich. Das allein macht Eier allerdings noch nicht gefährlich, zumal Cholesterin – was nicht so viele Menschen wissen – nur in kleinen Mengen über die Nahrung aufgenommen wird. Die größte Menge stellt der Körper selbst her, vor allem in der Leber. Warum? Weil Cholesterin als sogenanntes Nahrungsfett ein elementarer Bestandteil der Zellmembranen ist und seinerseits Hormone und Gallensäuren produziert. Ohne Cholesterin wären wir nicht lebensfähig. Andererseits gilt Cholesterin als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen – auch wenn die Studienlage hierzu diffus ist. Vor allem wenn sich zu hohen Cholesterinwerten andere kritische Faktoren gesellen – wie etwa Übergewicht, Bluthochdruck, erhöhte Blutzuckerwerte und genetische Disposition. Diese Einzelfaktoren treten bei etlichen Menschen im Verbund auf, und wenn sie dann ungünstig einzelne Posten hochschrauben, indem sie viele Eier essen, begünstigt das die Gefahr von Herzinfarkten und Schlaganfällen. Denn all jene Faktoren bringen es mit sich, dass Ablagerungen an den Innenwänden der Blutgefäße entstehen.