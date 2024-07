Lieferdienst in Trier Pizzabäcker mit Diplom: Bei Gashi’s Pizza & Italian Food gibt’s ungewöhnliche Sorten

Der Name der Familie Gashi ist in Trier kein Unbekannter. Wie volksfreund.de berichtete, hat Pajitim Gashi dieses Jahr die Bäckerei Kirwald in der Johannisstraße übernommen. Dort bietet er seitdem unter anderem selbst gemachte Teilchen und italienische Fladenbrote an. Jetzt hat er gemeinsam mit seinem Bruder Nimet und Cousin Bekim eine weitere Idee gehabt: Ende Juni haben die drei in Trier-Kürenz ihren gemeinsamen Lieferdienst „Gashi’s Pizza & Italian Food“ eröffnet.