Altstadt-Gastronomie in Trier Wechsel am Kornmarkt: Aus Nikos wird MAXX

Eine wichtige Information vorab. Nikos Tziorkas (56), der Gründer und Noch-Inhaber des Nikos, will sich momentan noch nicht öffentlich äußern, sondern erst kurz vor seinem Abschied vom Kornmarkt. Deshalb geht es in diesem Artikel auch nicht um die Beweggründe für den Ausstieg und die Würdigung einer 26-jährigen Gastro-Ära. Das folgt in der kommenden Woche. Hier geht es um das, was ab Juni kommt: neue Betreiber, neues Konzept, neuer Name.