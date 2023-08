„Klassiker der Küche“ Das perfekte regionale Duo: So wird Zanderfilet auf Gräwes in Bernkastel-Kues gemacht

Die Frage sei da gewesen, welche regionale Speisen man dem internationalen Publikum hier an der Mosel anbieten könne. Ergebnis dieser Überlegungen, an denen auch Küchenchef David Heimbürger seinen Anteil hatte, war eine ganze Seite auf der Speisekarte des Restaurants. Sie trägt den Titel „Was Oma an der Mosel so kochte...“ und darauf sind insgesamt sechs Traditionsgerichte zu finden. Diese Spezialitäten seien auch bei den Einheimischen sehr beliebt, sagt Naebers. „Die Leute kommen auch zu uns essen, weil es hier die gute, alte Küche gibt.“ Und davon gibt es beim Besuch unserer Redaktion gleich mal eine Kostprobe: Küchenchef David Heimbürger bereitet „Zander mit Gräwes“ zu. Letzteres ist ein deftiges Gericht aus Kartoffelpüree, Sauerkraut und Speck. Die Winzer haben es bereits in früheren Zeiten in ihren Henkelmännern, den „Marmittchen“, mit zur Arbeit im Weinberg genommen. In der Doctor Weinstube wird dieses überlieferte Rezept noch etwas verfeinert.