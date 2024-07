Essen und Trinken Grillen wird weiblicher — was am Rost in diesem Sommer „in“ ist

Eine Reihe Bratwürste, ein paar Nackensteaks, dazu gekauftes Knob­lauch­­baguette: Diese drei Zutaten und ein Holzkohle-Rundgrill mit drei Beinen für 20 Euro – mehr braucht man nicht, um glücklich zu sein? Das galt vielleicht mal. Doch inzwischen kann man damit bei Freunden oder Nachbarn eher keinen Staat mehr machen. „Heute braucht es Vielfalt und Kreativität auf dem Grill, der wiederum komplette Menüs möglich machen sollte, reichlich Temperaturzonen zwischen 80 und 900 Grad bietet und so für per­fekte Röstaromen sorgt“, beschreibt „Grillfürst“-Chef Joachim Weber die aktuellen Wünsche seiner Kunden. Bei dem Grill­fachhändler, der mehr als 80 Marken in seinem Sortiment hat, werden Fans in jedem Preis­segment fündig. „Bis auf die Einmalgrills, die es oft an der Tanke gibt“, schränkt Weber ein.