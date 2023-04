Mit Tipps zur Zubereitung Das ist der Unterschied zwischen grünem und weißem Spargel

Trier · Das längliche Lieblingsgemüse der Deutschen gibt es gleich in zwei Farben – eigentlich sogar in drei. Wo liegt der Unterschied? Und was hat es mit dem lila Spargel auf sich, der vor allem in Frankreich bekannt ist?

11.04.2023, 12:51 Uhr

Grüner und weißer Spargel liegen in einem Korb. Foto: picture alliance/dpa/Daniel Karmann