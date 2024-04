Gastronomie und Tierschutz Jetzt auch in Trier: Veganes Speisen in Gesellschaft von Stubentigern

Die fünf neuen Anwohnerinnen und Anwohner der Brotstraße nennen sich „Tempelkatzen“ und kommen in Weiß, dunkel getigert, gescheckt oder in schlichtem Grau daher. Sie heißen Alex, Christina, George, Izzi und Meredith. Mit Konterfei vorgestellt werden sie am Ende der Katzentempel-Speisekarte, die nur vegane Gerichte enthält. Das war in ihrem neuen Zuhause nicht immer der Fall, denn viele Jahre lang war das Haus Brotstraße 6 Standort des Fischrestaurants Nordsee mit Matjesbrötchen und gebackenem Seelachs.