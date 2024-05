Von der Kunst des Lebens und der Kunst des Salzens Léa Línster – eine kulinarische Botschafterin zwischen den Völkern

Luxemburg · In unserer Serie über „Frauen am Herd“, die sich in der Männerdomaine der Gastronomie behaupten, stellen wir heute eine Berühmtheit vor: Léa Línster. Die Luxemburger Küchen-Ikone hat schon viele Bücher geschrieben, das neue, „Deutschland küsst Frankreich“, liegt ihr besonders am Herzen. Warum da viel Privates drinsteckt und welches Rezept sie uns vorab verrät.

01.05.2024 , 10:59 Uhr

Von Dirk Tenbrock