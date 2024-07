Zum Reinbeißen! Sommerzeit ist Salatzeit – Die besten Rezepte von fünf Spitzenköchen

Wenn die Wetterprognosen stimmen, dann bekommt die Region in den nächsten Tagen so etwas wie einen Sommer. Bisher beklagen die Gärtner noch den Mangel an Sonnenschein, was beispielsweise das Wachstum von Tomaten und Salat verzögert. Dennoch hat Rohkost gerade Saison, aber die wenigsten genießen ja das Privileg des eigenen Anbaus und ein Großteil der Ware in den Läden stammt sowieso aus wärmeren Ländern oder Gewächshäusern.