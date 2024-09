Eintritt frei Porta Locals 2024: Das ist neu beim Streetfoodfestival in Trier

Trier · Das Streetfoodfestival Porta Locals ist zurück und geht in die zweite Runde. Die Gründer versprechen auch diesmal drei Tage voller regionaler Köstlichkeiten mit regionaler Musik – und spannende Neuerungen. Was das Event in diesem Jahr alles zu bieten hat.

11.09.2024 , 16:40 Uhr

„Unser Ziel ist es, dass Porta Locals fest im Event-Kalender etabliert wird“, sagt Brittnacher. Foto: Roland Morgen