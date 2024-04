Porträt eines außergewöhnlichen Gastronomen Auf einen Kalbskopf beim Wierwisch in Serrig

„Es gibt ja leider in unseren Breiten keine wirklichen Landgasthäuser mehr“, beklagt Peter Adams. Eine Gasthauskultur mit einfachen, selbstgekochten Gerichten wie in Österreich oder Süddeutschland schwebte ihm vor, als er 1994 den seit Generationen im Familienbesitz befindlichen Gasthof in der Ortsmitte von Serrig übernahm. Also machte er Nägel mit Köpfen und ließ die Kneipe, wo es vorher zum Bier oder Wein ein Schnittchen von seiner Mutter gegeben hatte, im Jahre 2000 in eine gemütliche, alpenländische Stube mit Kachelofen umwandeln. Gemütlichkeit, aber ohne Kitsch. An seiner Seite war seine Ehefrau Rita, die großen Anteil am sich langsam einstellenden Erfolg hatte.