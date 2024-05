Serie Frauen am Herd Überzeugend durch Leistung statt Lautstärke: Profi-Köchin Sarah Bau

Es geht hoch her an diesem Freitagnachmittag in der Küche des Restaurants Victor‘s im Schloss Berg bei Perl-Nennig. Die neun Köchinnen und Köche arbeiten unter Volldampf an der Mise en Place, den Vorbereitungen für den abendlichen Service im Drei-Michelin-Sterne Haus, einem der besten Restaurants der Welt.