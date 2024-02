„Die Verbindlichkeit bröckelt“ Reservierung nicht eingehalten – 250 €? Wie Gastronomen mit unzuverlässigen Gästen umgehen

Am Anfang steht ein Anruf oder eine Mail. Gäste sagen sich an, bitten um einen Tisch. Zutaten für das Menü werden eingekauft, Tische gedeckt und Servicekräfte stehen bereit. Und dann? Geschieht nichts. Niemand kommt ins Restaurant, der Tisch bleibt leer und das Besteck unberührt. In der Top-Gastronomie – nicht nur der Region – ist dieses „No-Show“ genannte Phänomen ein Problem, allen voran ein finanzielles.