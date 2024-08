Gastronomie an der Mosel Es ist so weit: Der Bahnhof Cues hat wieder geöffnet

Es hat zwar Verzögerungen gegeben, aber seit einigen Tagen ist der Bahnhof Cues in Bernkastel-Kues wieder geöffnet. Das Lokal in einem ehemaligen Bahnhof am Forumsplatz hatte 2015 eine Investorengruppe gekauft. Nach anfänglichem Gastronomiebetrieb wurde dieser 2022 eingestellt. Im vorigen Jahr fand sich schließlich ein Nachfolger.