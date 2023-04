Nach Umbau Die Sim in Trier macht am Freitag wieder auf – das ist neu

Trier · Eineinhalb Monate lang war die Brasserie an der Porta Nigra geschlossen, jetzt geht es wieder los – mit bewährtem Konzept und einer neuen Küche. Was sich dort getan hat und was auf die Gäste zukommt.

12.04.2023, 15:49 Uhr

Von der Terrasse der Sim hat man einen direkten Blick auf die Porta Nigra (Bild aus dem Sommer 2022). Die Terrasse soll ab Freitag auch wieder geöffnet sein. Foto: TV/Birgit Markwitan