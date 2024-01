Neues Feature Das Auge isst mit - Was Google Maps bei der Gastro-Suche verbessern will

Google bessert jetzt an dieser Stelle noch nach, wie das Magazin 9to5Google.com berichtet. Fotos, die von Usern zum Restaurant oder Café hochgeladen werden, sollen künftig von Google Maps mit Hilfe visueller Objekterkennung direkt dem richtigen Eintrag in der Speisekarte zugeordnet werden. Am Fuß des Bildes gibt es dann eine Information mit dem Namen des Gerichts und der zugehörigen Beschreibung aus der Speisekarte. Außerdem sollen der Preis und Informationen zu Eigenschaften wie vegan, vegetarisch oder beliebt angezeigt werden.