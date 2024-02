Ausgeh-Tipp der Woche Südkalifornien in Trier: Bei „Chicano“ überzeugen das frische Essen und die warme Atmosphäre

Trier · Knallige Farben an den Wänden und auf dem Teller: Die Atmosphäre im Trierer Restaurant „Chicano“ ist warm und einladend, das Essen ein geschmackliches Highlight. Chef Ariel Morfin erzählt im Interview von seiner frühen Leidenschaft zum Kochen und welche Zutaten in seinen Gerichten die Menschen in seiner Heimat besonders repräsentieren.

28.02.2024 , 11:36 Uhr

Link zur Paywall Preisvergleich Test 13 Bilder

Von Laura Krabsch