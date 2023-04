Dips, Gratins und Aufstriche Schabzigerklee ist mehr als nur ein Brotgewürz

Aber wie schmeckt er denn nun? Schabzigerklee ist im Geschmack etwas milder als Bockshornklee, mit dem er verwandt ist. Außerdem hat er eine leicht bittere Note. Heißt: Man sollte das Pulver besser mit Vorsicht dosieren, rät die Verbraucherzentrale. Wer an dem Gewürz schnuppert, dürfte sich an frisch gemähtes Heu erinnert fühlen. Kaufen kann man es etwa in Biomärkten.