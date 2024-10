Serie: Frauen am Herd Seminarshof Trittenheim: Was Lisa Hermes aus den Sterneküchen mitbrachte

Die ehemalige Verwaltung des Trierer Priesterseminars in Trittenheim an der Mosel beherbergt heute das Stammhaus und Restaurant des Seminarshofs der Familie Hermes. Lisa Hermes ist dort nicht nur die Chefin am Herd, sondern seit 2022 des gesamten Betriebes mit Gästehaus. Vorher hatte ihre Mutter, die Hauswirtschaftsmeisterin Birgit Hermes, das schmucke Anwesen geleitet. Sie ist auch heute noch aktiv – ein Zwei-Mäderlhaus, sozusagen.