Haltbar bis Herbst oder Winter Spargel einfrieren – so bleibt das Gemüse lecker und knackig

Spargelcremesuppe, Spargelsalat, Spargelröllchen, Spargelragout, Spargelrisotto – das grüne oder weiße Gemüse gibt es in vielen Varianten. Doch es landet meist nur wenige Monate im Jahr auf dem Teller, denn die Spargelsaison in Deutschland ist eher kurz. Sie beginnt in der Regel Mitte April und dauert bis Ende Juni.