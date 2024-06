Gesunde Ernährung Pflanzliches Superfood — in Konz produziert

Konz · Wenn es um gute Ernährung geht, wird neben dem Geschmack ein Faktor immer wichtiger: Regionalität. Das macht sich ein findiger Start-up-Unternehmer in Konz zu Nutze. Er beliefert Abnehmer in der Region mit sogenannten Microgreens. Was das ist und wie das Geschäftsmodell funktioniert.

12.06.2024 , 15:35 Uhr

Gesund und lecker sind die Microgreens aus Patrick Esselns Konzer Microgreen-Manufaktur „Fresh & Green“. Foto: Dirk Tenbrock

Von Dirk Tenbrock