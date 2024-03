Bald wieder geöffnet Wo Wein auf Poesie trifft – zu Gast in der Straußwirtschaft Thul in Detzem

„Nach 18 Jahren werden wir immer noch so ein bisschen als Geheimtipp gehandelt“, stellt Christine Thul immer wieder erstaunt fest. Sie betreibt mit ihrer Familie eine urige Straußwirtschaft, integriert in ein altes Winzerhaus in Detzem an der Mittelmosel. Ihr Erfolgsrezept lautet „Nichts ist hier von der Stange.“ Sie wollen den Charme der Mosel erhalten, sanft, in einer idealen Paarung von Tradition und Neuem. Der Volksfreund hat sie besucht.