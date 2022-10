Empfehlung der Redaktion : Unser Ausgeh-Tipp der Woche: Die „Wunderlampe“ in Trier

Unser Ausgeh-Tipp der Woche: Die „Wunderlampe“ in Trier

In der Wunderlampe werden viele leckere orientalische Gerichte angeboten. Foto: Trierischer Volksfreund/Veronika Königer

Trier Wohin zum Essen? Lesen Sie die persönlichen Empfehlungen von Volksfreund-Mitarbeitern. Heute: Die „Wunderlampe“ in Trier.

Es ist schon fast eine Tradition: Jedes Mal, wenn meine Familie mich besucht, gehen wir in der Wunderlampe essen. Auf der umfangreichen und außergewöhnlichen Speisekarte findet nämlich jeder etwas, Fleischliebhaber wie meine Eltern genauso wie ich als Veganerin.

Welche Gerichte auf der Speisekarte der Wunderlampe stehen

Wie der Name schon vermuten lässt, gibt es in der Wunderlampe orientalische Küche. Das beginnt schon bei einer langen Liste an kalten und warmen Vorspeisen, auf der zum Beispiel verschiedene Dips oder Teigtaschen stehen. Auch Salatteller gibt es einige.