Neueröffnung im Trabener Hof „ému“ bedeutet Lächeln: Neues Restaurant bietet Ramen und Otsumami

In Japan gehört sie zu den Top Drei der beliebtesten Speisen, jetzt soll auch die Mosel diese leckere Suppe auslöffeln: Ramen. Dabei handelt es sich in der Regel um eine Hühnersuppe mit langen Weizen-Nudeln und, nach Wunsch, vielen weiteren Einlagen. So kocht sie Chiori Kudo, der zusammen mit seiner Frau Naoko in Traben-Trarbach ein japanisches Restaurant eröffnet hat.