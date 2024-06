Neue Stände beim größten Volksfest der Region Bratwurst, Austern und Falafel: Das gibt’s zu essen beim Altstadtfest und so viel kosten Bier und Wein

Die gute Nachricht: Die Auswahl an Essensständen beim Trierer Altstadtfest ist nochmal größer geworden. Alle Anbieter, die voriges Jahr dabei waren – und auch da waren es schon mehr als zuvor – , sind dieses Jahr wieder mit am Start, bestätigt Paula Kolz von der städtischen Trier Tourismus und Marketing (TTM) GmbH. Darüber hinaus kommen neue Stände dazu, und zwar: spanische Spezialitäten von Paella über Tapas in der Fahrstraße, Salgados – Fingerfood aus der brasilianischen Küche also – in der Johann-Philipp-Straße in Nähe des Kornmarkts, hausgemachte Kartoffelchips am Hauptmarkt und israelische Spezialitäten in der Simeonstraße.