Volksfreund-Gastro-Tipp Französisches Flair in der Brasserie in Trier

Trier Wenn ich Sehnsucht nach Frankreich habe, aber keine Zeit dorthin zu fahren, flüchte ich in die Brasserie in der Trierer Fleischstraße. Bei einem Salat Chèvre mit marinierten Grillgemüse, gerösteten Pinienkernen und Ziegenkäse mit Honig, bin ich schnell wieder mit meinem Schicksal versöhnt. Besonders an warmen Tagen lädt die Terrasse ein, draußen zu schlemmen. Mitten in der Fußgängerzone, in der Trierer Fleischstraße, ist die Brasserie für mich ein beliebter Treffpunkt mit Freunden.