„Coffee to stay“ in der Fahrstraße Mondo del Caffè: Zurück mit einem neuen Konzept

Doch wie genau funktioniert das? Zunächst wählt der Kunde, welches Getränk er bestellen möchte. Sowohl beim Espresso als auch beim normalen Kaffee kann dann zwischen drei Sorten, die gerade im Angebot sind, oder aus den 20 Kaffeesorten aus dem Sortiment entschieden werden. Die drei Kaffeesorten im Angebot sind auf einem Zettel mit genauen Angaben zur Stärke in TDS (total disolved solids) und Extraktions-Ausbeute beschrieben. Das seien objektive Werte, mit denen der Kunde feststellen könne, welche Sorte am ehesten für ihn infrage käme, so Novosel. Bei einer Kaffeebestellung mit Milch kann ebenfalls zwischen diversen Möglichkeiten gewählt werden. Der Kaffee wird in seine Einzelteile zerlegt, die dann vom Kunden bestimmt werden.