Essen für kleines Geld : Astarix, Cubiculum und Co. – Fünf Restaurant-Tipps für Studis in Trier

Der Berliner Gemüse Kebap in der Judengasse, nicht nur bei Studenten beliebt. (Archiv) Foto: TV/Alexander Wittlings

Trier Es ist das altbekannte Leid der Studierenden: Mit wenig Geld in der Tasche immer auf der Suche nach Rabatten. Doch wie ist das in der Gastronomie und was hat Trier als Universitätsstadt für Studierende zu bieten?